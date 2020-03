Le Club de Taekwondo de Sainte-Marie remporte 25 médailles

Les 25 élèves du Club de Taekwondo de Sainte-Marie sont tous repartis avec une médaille lors du Challenge Beauceron qui s'est tenu au Centre Caztel le 7 mars alors que 150 athlètes provenant de 16 clubs d’un peu partout au Québec ont participé à la compétition.

Sur la photo, on aperçoit l'ensemble des médaillés du club: Rangée avant, Émilie Gilbert (Or), Laurence Lessard (Bronze), Louis Goulet (Argent), Marie-Joëlle Vallée (Argent), Aurélie Roy (Argent), Malik Pedro-Boni (O), Zacharie Doyon (Bronze), Raphaël Fournier (Or), Jean-Benoît Taschereau-Tremblay (Argent), Alicia Valcourt (Or), Antoine Fournier (Bronze), Jade Rancourt (Or), Laurence Ladouceur (Argent), Alec Bienvenu (Argent), Rangée arrière, Elias Savard (Argent), Rosalie Lessard (Or), Olivier Morin (Or), Marco Poulin (Argent), André Hains (Or), Anne Dallaire (Or), François Valcourt (Or), François Goulet (Argent), Coralie Vallée (Or), Samuel Doyon (Bronze), et Félix-Antoine Bélanger (Argent).

Le comité organisateur, qui provenait des clubs de Sainte-Marie et de Vallée-Jonction, était composé de Mario Giguère, Yanick Doyon, Érika Perreault, Dany Turmel, Jean-Pierre Audess et Carl Audet. Une vingtaine de bénévoles et plusieurs partenaires financiers ont permis pour faire de cette journée un succès.