19 podiums pour le Club de Judo de Saint-Georges

Le 1 mars, les judokas du Club de Judo St-Georges représentaient la Beauce à deux endroits simultanément, soit au championnat régional de la capitale nationale et au camp préparatoire pour le championnat provincial à Jonquière.

Les plus jeunes athlètes (U10 à U14, ceinture jaune et plus) étaient au dojo de Beauport contre les dojos de la région de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et de la Mauricie, lors du championnat régional. Judo Beauce était représenté par 21 jeunes, 19 d’entre eux ont grimpé sur le podium. Certains se sont particulièrement démarqués en remportant l’or : Nathanaël Enkirche, Mélyane Vachon, Elliot Gagné, Alexis Gilbert, Tristan Busque, Antoine Rancourt et Nicolas Busque. Ces judokas pourront à nouveau fouler les tatamis lors de la prochaine compétition régionale qui aura lieu à Victoriaville le 4 avril prochain.

Lors de cette même fin de semaine, l’équipe de compétition LESVA (U14 et plus, ceinture verte et plus) était à Jonquière pour participer au camp préparatoire au championnat provincial. Ce camp permet d’obtenir des points au classement provincial et les athlètes s’y sont présentés dans l’optique de se préparer à une compétition de haut niveau.

«Notre dojo est jeune, mais déjà, on commence à voir nos judokas se surpasser et intégrer l’enseignement des camps d’entraînement à leur pratique personnelle. Ils y mettent beaucoup d’efforts et on voit les résultats!», affirme Sylvain Michaud, entraîneur de l’équipe de compétition LESVA.

Guidés par les entraîneurs de l’équipe provinciale, 13 athlètes du Club de Judo St-Georges ont travaillé intensément avec des judokas de dojos de partout à travers la province afin d’être prêts pour le championnat provincial qui aura lieu à Repentigny le 21 mars prochain.