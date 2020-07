Le Centre Dekhockey à Sainte-Justine a été inauguré

Le Centre Dekhockey Desjardins des Etchemins à Sainte-Justine a été inauguré hier.

Même si cette nouvelle infrastructure a été complétée en septembre 2019, les promoteurs ont tenu à souligner sa réalisation, qui a été rendue possible grâce au partenariat de la Caisse Desjardins des Etchemins et le Plan de relance économique de la MRC des Etchemins. Les coûts totaux du projet se sont élevés à 115 969 $, dont 80 969 $ proviennent de la MRC, 25 000 $ de la caisse et 10 000 $ de la municipalité.

Initié par l’Œuvre des loisirs de Ste-Justine, ce projet communautaire a reçu l’appui des 7 municipalités avoisinantes à Sainte-Justine, ce qui a démontré un réel engouement pour l’utilisation d’une surface sportive de ce genre. Le Centre Dekhockey Desjardins des Etchemins est ouvert 7 jours par semaine en saison de 9 h à 21 h 30, et est disponible en location. Celui-ci est fermé pendant la période hivernale.