La Grande Marche pour la fondation Pierre Lavoie se tiendra le 17 octobre

L’année dernière, les participants à la Grande Marche dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, avaient été obligés de le faire de manière virtuelle. Pour cette édition, Beauceville invite les gens à y participer en personne le 17 octobre.

Beauceville fait partie des 89 villes et municipalités québécoises qui tiendront cet évènement. Les marcheurs parcourront un circuit de 3 ou 5 km. Les marcheurs sont invités à s’inscrire gratuitement sur le site onmarche.com pour vivre l’expérience ensemble, profiter de différentes fonctionnalités — dont le partage de photos et le visionnement de vidéos d’entraînement — et courir la chance de gagner l’un des 50 manteaux Grand marcheur.

Le départ de La Grande Marche est prévu sur l’île ronde à 9 h 30. Les marcheurs sont attendus sur le site dès 9 h pour de l’animation et autres surprises.