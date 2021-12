La hockeyeuse beaucevilloise, Marie-Philip Poulin, se retrouvera dans le jeu vidéo NHL 22 de la compagnie EA Sports.

« Jouer pour mon pays a été l'une de mes plus grandes réalisations. Bientôt je pourrai représenter le Canada dans NHL 22 », a écrit sur sa page Facebook celle qui agissait comme capitaine de la formation canadienne aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang en 2018.

La prochaine mise à jour du jeu, disponible sur les consoles PlayStation 4 et 5 et Xbox, est prévue en janvier, alors qu'il sera possible de jouer avec les équipes nationales féminines de hockey. Il s’agira d’une première dans l’histoire de cette franchise de jeu vidéo.

« L’introduction des équipes nationales féminines dans NHL 22 sera un moment important pour la franchise dans son effort continu de refléter la diversité de la communauté du hockey », a déclaré Sean Ramjagsingh, vice-président et directeur général d’EA Sports, via les réseaux sociaux.

L'an dernier, Le Journal de Montréal avait classé le No 29 au premier rang des dix meilleures de toute l'histoire du hockey féminin.