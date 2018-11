Travaux à Saint-Georges entre la 90e avenue et le ruisseau de la Simone

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec nous a informé par voie de communiqué que des travaux auront lieu à Saint-Georges entre la 90e avenue et le ruisseau de la Simone.

Ces travaux seront effectués sur la route 204 (directions est et ouest). En tout temps, une voie sur trois sera disponible. Du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h 30 ainsi que le vendredi, entre 7 h et 12 h, la circulation se déroulera en alternance avec des signaleurs. Le soir, la nuit et la fin de semaine, la circulation se fera en alternance avec des feux de signalisation. Les travaux auront lieu du 9 octobre au 9 novembre.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », mentionne le ministère.

Le ministère rappelle que la signalisation en place est essentielle pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs.