La 1re Avenue Ouest sera fermée aujourd'hui

La Ville de Saint-Georges nous a informé par voie de communiqué que des travaux provoqueront la fermeture de la 1re Avenue, aujourd'hui, entre les 37e Rue et 39e Rues.



« Cette fermeture est nécessaire afin de raccorder les réseaux d’aqueduc et d’égout à la hauteur de la 1re Avenue et de la 38e Rue », a mentionné la Ville dans un communiqué de presse.

Les automobilistes pourront faire un détour par le boulevard Dionne et la 35e Rue. La Ville de Saint-Georges invite la population à la prudence à l'approche du chantier.