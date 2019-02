Fermeture de l'avenue Lambert à Beauceville

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec nous a informé par voie de communiqué que des travaux d'inspection du pont seront réalisés à Beauceville le 5 novembre 2018.

L'avenue Lambert (directions nord et sud) fera l'objet de travaux d'inspection, durant la date susmentionnée, à proximité du rang des Érables.

Entre 9h et 12h ainsi qu'entre 13h et 17h, selon la phase des travaux, on fermera complètement la route. Il y aura donc un détour par le rang des Érables, la route Lagueux, la route 276, la route 173 et l’avenue Lambert.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », écrit le ministère dans un communiqué de presse.

Le ministère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité des automobilistes.