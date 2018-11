La route 112 fera l'objet de travaux d'inspection

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec nous a informé par voie de communiqué que des travaux d'entretien du lit d'arrêt seront réalisés à Vallée-Jonction le 10 novembre 2018.

La route 112 (direction ouest) fera l'objet de travaux d'inspection, durant la date susmentionnée, entre la rue Jacques et la route 173.

Entre 8 h 30 et 18 h, on fermera le lit d’arrêt et une voie sur deux seulement sera disponible. Les véhicules lourds ne pourront pas emprunter la côte en descendant. Il y aura un détour par l’autoroute 73.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », écrit le ministère dans un communiqué de presse.

Le ministère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité des automobilistes.