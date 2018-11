Le pont de Saint-Côme sera réparé à défaut d'être remplacé

À Saint-Côme-Linière, l'été prochain, la situation ne sera pas des plus conviviale pour les automobilistes. Le ministère des Transports du Québec y effectuera des travaux. S'il est confirmé qu'il n'y aura pas de nouveau pont, l'actuel, qui est centenaire, fera l'objet de travaux de réfection.

La programmation des travaux routiers 2018-2020, dans la région de Chaudière-Appalaches, prévoit que la réfection du pont de fer de Saint-Côme, qui enjambe la rivière du Loup, coûtera entre 500 000 $ et un million de de dollars.

« Les travaux devraient débuter au début de l’été 2019 et consisteront principalement à remplacer les dalles d’approche et le caillebotis de même qu’à réparer les membrures d’acier et les trottoirs. Des travaux de peinture du pont sont également prévus », nous a fait savoir Mila Roy, porte-parole du MTQ.