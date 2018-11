Une accumulation de 10 à 15 centimètres prévue pour la Beauce

Environnement Canada a émis hier un avertissement de neige abondante dans le secteur de la Beauce et des environs.

Une dépression qui traverse actuellement la Nouvelle-Angleterre affecte présentement la région et persistera jusqu’à mercredi. Des accumulations de 10 à 15 centimètres sont donc attendues dans les prochaines heures, et de plus grandes quantités sont à prévoir en terrains élevés.

Prudence sur la route

L'accumulation rapide de neige rendra les conditions routières difficiles. Donc, la prudence est de mise pour les conducteurs. Prévoyez vos déplacements en conséquence, car les routes seront enneigées et plus difficilement praticables.