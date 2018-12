Fermeture de rues pour la Course des lutins

Les lutins envahiront la 1re Avenue et la promenade Redmond ce samedi à compter de 9 h 30. Plus de 200 lutins prendront part à cette course.

Pour assurer la sécurité des tout-petits, la 1re Avenue et la promenade Redmond seront fermées à la circulation entre les 118e et 130e Rues, de 9 h 15 à 10 h 30 samedi matin. Nous invitons les citoyens à venir découvrir cette course de lutins.

Rappelons que le départ de la Course de lutins aura lieu sur le stationnement du Grand marché à 9 h 30. Des cadeaux seront remis aux enfants de 3 à 12 ans à la fin du parcours.

Pour obtenir de plus amples informations sur l’activité, vous pouvez communiquer avec Mme Line Turgeon au 418 228-8155, poste 2242.