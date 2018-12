La première phase des travaux du mur de soutènement tire à sa fin

La première phase des travaux de mur de soutènement tire à sa fin alors que l’on complète actuellement plusieurs étapes. La dernière colonne d’acier a été installée le lundi 3 décembre, le dernier pieu de 24 pouces a été foré jeudi dernier et le dernier panneau de béton, parmi les quelque 2000 panneaux installés, a été posé le vendredi 7 décembre.

D’ici le 21 décembre, l’entrepreneur Hamel construction poursuivra les coulées du couronnement du mur. Cette semaine, on procédera au retrait des coffrages à la hauteur du ruisseau d’Ardoise. De plus, on poursuivra la pose de garde-corps. En 2018, la dernière coulée de béton de couronnement se réalisera le 14 décembre pour permettre la cure (chauffage) 7 jours de cette dernière coulée.

L’entrepreneur installera des luminaires temporaires puisque les luminaires permanents ne sont pas disponibles pour le moment. Au total, on prévoit installer neuf luminaires temporaires sur la promenade Redmond. L’éclairage temporaire sera concentré entre la 118e Rue et la première bretelle menant à la 1re Avenue. Au terme des travaux en 2019, on retrouvera 36 luminaires sur la promenade Redmond à la hauteur du mur de soutènement.

Le chantier fermera le vendredi 21 décembre 2018.

Au début de l’année 2019 ou dès que la température sera plus clémente, l’entrepreneur terminera les quelque 80 mètres de couronnement restant. Il en profitera également pour réaliser la coulée du belvédère sud et complétera la pose des garde-corps.

Phase II

Précisons que la phase II des travaux s’amorcera au printemps pour se terminer à la fin du mois de juillet. Parmi les travaux qui seront exécutés mentionnons notamment la réalisation de la piste cyclable, le pavage, l’installation des luminaires, les aménagements paysagers ainsi que les travaux correctifs.

Le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin tient à saluer et remercier chaleureusement tous les commerçants, citoyens et automobilistes qui empruntent les rues de ce secteur pour leur patience et leur collaboration. « Nous savons à quel point des travaux de cette ampleur peuvent perturber votre quotidien. Toutefois, plusieurs d’entre vous nous ont souligné leur hâte et empressement de voir le produit fini qui donnera un nouvel élan au centre-ville », souligne M. Morin.