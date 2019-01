Lignes téléphoniques résidentielles non-fonctionnelles dans le secteur de Vallée-Jonction

La Sûreté du Québec tient à aviser que certaines lignes téléphoniques terrestres, services Internet et de câblodistribution des municipalités de Frampton, de Saint-Anges, de Vallée-Jonction et de Saint-Joseph ne fonctionnent plus à la suite d’un bris en lien avec l’incendie qui fait présentement rage sur la route 173 à Vallée-Jonction.

Le réseau cellulaire fonctionne, donc vous pouvez contacter les services d’urgence par le cellulaire. Les policiers de la Sûreté du Québec accentuent leur patrouille dans les secteurs touchés par la problématique.

La route 173 est fermée à la circulation entre la route 112 à Vallée-Jonction et la rue Notre-Dame à Sainte-Marie-de-Beauce. Une voie de contournement est prévue par l’autoroute.