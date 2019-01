Une intersection dangereuse à Beauceville

Marie-Ève Poulin, une citoyenne de Beauceville a lancé une pétition interpellant le Ministère des Transports du Québec (MTQ) à modifier la réglementation en vigueur à l’intersection du boulevard Renault et de la route 108 (pont). Il semblerait que de nombreux automobilistes tournent à droite sur le feu rouge, ce qui mettrait en jeu la sécurité des piétons.

Mise en ligne le 9 janvier dernier, la pétition a récolté 105 signatures à l’heure actuelle. Rejoint au téléphone Félix Nunez, directeur général de la ville de Beauceville, affirme que ce n’est pas la première fois que ce problème est présenté aux élus municipaux. M. Nunez lui-même affirme que cette intersection est problématique et que les piétons doivent se méfier.

« Il n’y a jamais eu d’incident, mais on sait qu’il y a beaucoup d’imprudence. C’est courant. », explique M. Nunez.

Mme Poulin affirme quant à elle que les brigadiers présents matin et soir doivent parfois « crier » aux automobilistes de s’arrêter. Selon elle, cette entreprise citoyenne a pour but premier de protéger les plus vulnérables, soient les écoliers qui sont nombreux à traverser cette intersection.

« On ne voudrait pas attendre qu’un accident arrive avant de changer les choses ».

Quelques citoyens ont assisté au dernier conseil de ville afin que les élus fassent de nouveau une demande au MTQ. La première requête demandant d’interdire le virage à droite au feu rouge avait été rejetée, il y a quelques années de cela.

Rejoint au téléphone, le Ministère des Transports du Québec ne nous a toujours pas donné de suivi afin de préciser les motifs du rejet. Mme Poulin affirme quant à elle qu’une greffière lui avait confié qu’une interdiction de tourner à droite ralentirait trop la circulation.

M. Nunez affirme qu’une demande a été faite par la ville auprès de la Sûreté du Québec, afin que la surveillance soit accrue à cette intersection. Rappelons que s’il n’y a aucun piéton et que les conditions le permettent, les automobilistes peuvent tourner à droite au feu rouge, et ce, même si le feu de piéton est illuminé. Ceci dit, les piétons ont toujours la priorité aux intersections qu’il y ait un feu ou pas. La décision de tourner à droite au feu rouge revient à l’automobiliste, mais il n’est pas tenu de le faire.