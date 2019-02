Saint-Georges obtient 2,1M$ pour le remplacement de conduites d’eau

Le gouvernement du Québec octroie un montant de plus de 2M$ destiné au remplacement de conduites d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales de la ville de Saint-Georges.

Le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, confirme cette aide financière accordée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

« Je suis très fier de cette annonce, d’autant plus qu’il s’agit de la deuxième en peu de temps à toucher directement les citoyens de Beauce-Sud. Cet investissement, qui constitue une très bonne nouvelle pour la Ville de Saint-Georges, confirme le rôle proactif que joue notre gouvernement auprès des régions. »

Le maire de Saint-Georges Claude Morin est très heureux de cette aide.

« Ces travaux s’inscrivent dans la vision de la Ville de Saint-Georges de maintenir ses infrastructures en bonne condition. L’aide annoncée permettra de poursuivre notre programme de mise à niveau des conduites d’aqueduc et d’égout sur cinq tronçons de rues. J’accueille avec enthousiasme la nouvelle et je salue le travail du député Samuel Poulin et du gouvernement du Québec dans ce dossier. »