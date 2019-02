Mise à jour importante du CSBE

À la suite de la demande de la Sûreté du Québec, il n’y aura pas de transport scolaire cet après-midi pour toutes les écoles primaires ou secondaires du territoire de la MRC de Robert-Cliche et Beauce-Sartigan, ainsi que pour les écoles primaires et secondaires du secteur des Abénaquis et des Appalaches. (Voir plus bas).

Les élèves seront gardés à leur école en attendant que les parents viennent les chercher.

Par ailleurs, à cause des conditions météorologiques qui sévissent aujourd’hui, certaines routes situées ailleurs sur le territoire de la CSBE ont été fermées. Il y a donc des élèves utilisateurs du transport scolaire dans d’autres secteurs qui ne pourront être reconduits à leur domicile.

Pour les élèves du primaire

Les élèves que nous ne pourrons ramener à la maison seront gardés à l’école jusqu’à ce que les parents viennent les chercher.

Pour ceux du secondaire

Les élèves que nous ne pourrons ramener jusque chez eux seront, dans la mesure du possible, amenés à l’école primaire de leur quartier, où les parents pourront venir les chercher.

Nous demandons donc aux parents de s’informer de l’état des routes dans leur secteur (auprès du site Québec 511 ou de leur municipalité), et dans le cas où il ne serait pas possible pour les autobus de desservir leur secteur, de prévoir un moyen de transport pour leur enfant.

École Jésus-Marie de Beauceville

Message de la Directrice :



Je suis dans l'obligation de vous demander de venir chercher votre(vos) enfant(s) à l'école SAUF si vous habitez St-Georges ou que votre enfant y fait un transfert, et ce, puisque la Sûreté du Québec et la CSBE ont annulé le transport scolaire pour ce soir, sauf cette destination.



Une seule autre exception: l'autobus de "Vision" Sainte-Marie est venu chercher les élèves et ils sont partis à 15 h 30.



Toutes nos excuses! Nous venons de recevoir cette information. Nous sommes conscients de l’inconvénient important. Sachez toutefois que l'école sera ouverte jusqu'à ce que le denier élève ait quitté, ce soir.

Nathalie Fortier, dg

MRC Beauce-Sartigan

Lac-Poulin

La Guadeloupe

Notre-Dame-des-Pins

Saint-Benoît

Saint-Côme-Linière

Saint-Éphrem-de-Beauce

Saint-Évariste-de-Forsyth

Saint-Gédéon-de-Beauce

Saint-Hilaire-de-Dorset

Saint-Honoré-de-Shenley

Saint-Martin

Saint-Philibert

Saint-Réné

Saint-Simon-les-Mines

Saint-Théophile

Ville de Saint-Georges

Municipalités de la MRC de Robert-Cliche :

Saint-Victor

Saint-Alfred

Beauceville

Saint-Odilon

Saint-Joseph + St-J. des Érables

Saint-Jules

Tring-Jonction

Saint-Frédéric

Saint-Séverin

Secteur des Abénaquis

Saint-Benjamin

École la Tourterelle

Saint-Prosper

École du Trait-d'Union

Polyvalente des Abénaquis

Centre d'éducation des adultes de Saint-Prosper

Saint-Zacharie

École des Sommets

Sainte-Aurélie

École Jouvence

Sainte-Rose

École du Petit-Chercheur

Secteur des Appalaches

Lac-Etchemin

École Notre-Dame de Lac-Etchemin

Saint-Camille

École Arc-en-Ciel de Saint-Camille

Saint-Cyprien

École Petite-Abeille

Saint-Magloire

École Rayons-de-Soleil

Sainte-Justine

École Fleurs-de-Soleil

École des Appalaches

Centre d'éducation des adultes de Saint-Prosper et Sainte-Justine