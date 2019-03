Un nid de poule a causé bien des dégâts sur le Chemin Royal

Ce matin, une dizaine de personnes qui roulaient comme à leur habitude sur le Chemin Royal à la hauteur de Notre-Dame-des-Pins ont dû s’arrêter par la faute d’un nid de poule qui a causé de graves dégâts sur leur voiture.

Selon nos informations, tout s’est déroulé dans un délai de 2h. L’un des accidentés, Alexandre Nadeau Roy a fait un rapport de police et s’est fait dire par ces derniers que le ministère des Transports était au courant de l’état de la chaussée depuis deux semaines.

L’homme a dû appeler le 511 (Transports Québec) pour faire une réclamation pour un total de 700$ de dommage en plus d’une journée de salaire perdue. Il considère qu’il ne fait pas partie des plus malchanceux. Une dame aurait deux crevaisons côté passager et deux jantes fendues sur sa voiture neuve. Il évaluerait les dommages à plus de 2000 $.

Vers 10h, le ministère des Transports était sur les lieux et remplissait le nid de poule.

Nous avons tenté de joindre Transports Québec, mais nous n’avons pas été en mesure de parler à quelqu’un pour le moment.

Temps des nids de poule

Le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, avait fait un rappel lundi durant le conseil de ville que si les gens avaient connaissance d’un nid de poule de le signaler à la ville le plutôt possible, de prendre des photos et d’indiquer clairement l’endroit.