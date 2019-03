Rien n'a été laissé au hasard pour le nouvel aréna de Saint-Prosper

Rien n’a été laissé au hasard lors de la conception du nouvel aréna de Saint-Prosper qui portera le nom Centre récréatif Desjardins. EnBeauce.com a visité le chantier en compagnie du directeur général de Saint-Prosper, Dany Desjardins.

Alors que la façade extérieure avant du bâtiment est maintenant complétée, les ouvriers s’affairent maintenant à mettre au niveau l’espace qui accueillera la dalle réfrigérante. On a même déjà commencé à peindre les murs des futurs bureaux administratifs. Le directeur général de la municipalité de Saint-Prosper, Dany Desjardins, affirme que l’entreprise Honco n’accuse aucun retard : « La date de livraison prévue est le 1er août. »

Tout a été pensé

Pour la conception de ce nouvel aréna, un comité de travail s’est penché sur une multitude de détails. La superficie du bâtiment restera la même, mais les pièces seront disposées d’une manière plus « fonctionnelle », explique M. Desjardins. Au total, ce nouveau centre sportif pourra accueillir 1800 personnes.

Avant d’amorcer la construction du nouvel aréna, le comité de travail responsable du projet a fait bien des recherches, afin d’offrir aux citoyens de Saint-Prosper, la meilleure des alternatives. M. Desjardins, qui a lui-même évolué au sein du junior majeur explique avoir visité de nombreux arénas, ce qui lui a permis de voler quelques bonnes idées ici et là. Le directeur général dit avoir reçu de nombreux appels de municipalités qui souhaitent, elles aussi, bâtir ou rénover un aréna.

Une plus grande ergonomie

Les gradins, d’une capacité de 250 personnes, seront disposés d’un côté de la patinoire et les vestiaires de l’autre, ce qui facilitera la circulation. Pour ce qui est des chambres de joueurs, il y en aura huit, dont une plus spacieuse qui pourra accueillir deux équipes d’une même ligue à la fois. On tenait mordicus à ce que les corridors soient larges, puisque les sportifs doivent souvent transporter beaucoup d’équipements.

Le Centre récréatif Desjardins comportera une salle de 250 places qui pourra être divisée en deux par un rideau insonorisé. M. Desjardins avait constaté que la trop grande capacité de la salle de l’ancien aréna décourageait parfois les citoyens de la louer. Une salle de conférence d’une capacité de 10 personnes sera quant à elle réservée aux organisations souhaitant tenir des conférences de presse.

L’aire de restauration pourra accueillir une soixantaine de personnes. Cette dernière sera vitrée pour que les spectateurs ne manquent rien des matchs. Au deuxième étage, on compte également aménager une cuisine communautaire.

Des célébrations d’inauguration seront organisées en septembre, un mois après la date de livraison. Le Centre récréatif Desjardins risque fort bien de devenir le nouveau lieu de rencontre préféré des Prospériens.