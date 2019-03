Trois projets de réfection votés par le conseil de Ville St-Georges

Le Lundi 25 mars, lors du conseil de Ville de Saint-Georges, une résolution pour l’embauche d’une avocate a été votée. Marie-Pier Breton entrera en fonction le 1er avril prochain pour succéder au départ de Mélanie Trottier.

Travaux de réfection

Trois projets de réfection ont été autorisés par les membres du conseil. La réfection du réseau d’égout et d’aqueduc dans la 128e Rue entre le boulevard Lacroix et la 10e Avenue sera réalisée par l’entreprise Giroux et Lessard ltée pour un montant total de 782 767$. Dans le cadre du programme PRIMEAU, la Ville de Saint-Georges recevra une subvention de 445 850$.

Des travaux de même nature seront exécutés sur la 1re Avenue Est. L’entreprise R.J. Dutil et Frères inc. effectuera ceux-ci pour la somme de 586 093 $.

Le conseil a accepté la plus basse soumission conforme pour la réfection de voirie sur la 1re Avenue, de la 36e Rue à la 39e Rue, dans le secteur ouest. C’est l’entreprise A.D. Roy qui exécutera les travaux pour la somme de 337 702 $.

Prochain conseil de Ville

Le prochain conseil de Ville a lieu le lundi 8 avril à 19h30 à la mairie de St-Georges.