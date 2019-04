Travaux de services publics à venir à Saint-Georges

Du 29 avril au 6 mai prochains, des travaux de services publics seront effectués sur la route 204, en direction ouest, entre la 178e Rue et la 1re rue Sartigan, et sur la 1re rue Sartigan, entre la route 204 et la 14e rue Sartigan à Saint-Georges.



Du lundi au vendredi, entre 7 h 00 et 17 h 00, une voie sur deux sera disponible. La circulation se fera en alternance avec des signaleurs.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids.