Ville de Saint-Georges : fermeture temporaire de la 10e Avenue

Ville de Saint-Georges tient à informer la population que les travaux de réfection sur la 128e Rue nécessiteront la fermeture de la 10e Avenue à la hauteur des travaux, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 17 h 30. Cette fermeture temporaire est nécessaire jusqu’au 15 mai prochain.

D’autre part, jusqu’au 22 mai, une voie sera retranchée sur le boulevard Lacroix, à la hauteur de la 128e Rue, en direction nord.

La 10e Avenue et la voie sur le boulevard Lacroix seront ouvertes après 17 h 30 les jours de semaine, ainsi qu’en tout temps la fin de semaine. Ces fermetures sont requises afin d’assurer la sécurité des automobilistes et des travailleurs. Les gens sont invités à partir quelques minutes à l’avance s'ils doivent circuler dans ce secteur.

Ville de Saint-Georges remercie les citoyennes et citoyens de leur compréhension et de leur collaboration et rappelle la prudence à l’approche du chantier.

Rappelons que ces travaux de réfection sont réalisés dans le cadre du programme PRIMEAU.