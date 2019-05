Des travaux de réfection seront effectués à Saint-Georges

La saison des travaux de réfection dans les rues de Saint-Georges débute. De nombreuses rues seront entravées dans les prochaines semaines.

Route 173

Du 6 au 24 mai, il y aura des travaux de réfection qui seront réalisés sur la route 173 en direction nord à Saint-Georges, sous la supervision de la Municipalité. Les travaux seront effectués à la hauteur de la 128e Rue.



Du lundi au jeudi, entre 8 h et 16 h 30, et le vendredi, entre 8 h et 12 h, selon la phase des travaux, une voie sur deux sera disponible. La circulation se fera sur voie déviée.



Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. La population est invitée à consulter le Québec 511 pour faire le suivi de ces travaux.



Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, il est possible de consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids .

30e Rue

Du 6 mai au 28 juin, la Ville de Saint-Georges procédera à la réfection des services d’aqueduc et d’égouts ainsi que de voirie sur la 30e Rue entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue.

Ces travaux nécessiteront la fermeture de ce segment de la rue. Seule la circulation locale sera permise dans ce secteur.

C’est l’entreprise Giroux & Lessard ltée qui réalisera ce projet au coût de 777 333 $. Rappelons que ces travaux de réfection sont réalisés dans le cadre du programme PRIMEAU.

Ville de Saint-Georges vous invite à la prudence à l’approche de ce chantier.