Des travaux débuteront ce lundi dans le secteur de la 128e Rue à Saint-Georges

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports nous a informé par voie de communiqué que des travaux de réfection de la 128e Rue se tiendront sous la supervision de la Ville de Saint-Georges.

Du du 6 au 24 mai, la route 173 (direction nord) fera l'objet de ces travaux à la hauteur de la 128e Rue.

Du lundi au jeudi, entre 8 h et 16 h 30 et le vendredi, entre 8 h et 12 h, selon la phase des travaux, une voie sur deux sera disponible. La circulation se fera aussi sur voie déviée.



Le ministère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques », mentionne le ministère dans son communiqué de presse.