Défi PSF : des fermetures de rue sont à prévoir

Le samedi 18 mai prochain se tiendra le Défi PSF qui devrait attirer près de 500 participants. La Ville de Beauceville tient à informer la population que des modifications seront apportées à la circulation automobile en raison de certaines fermetures de rue afin d’assurer la sécurité des coureurs.

Fermeture de l’avenue Lambert

Pour des raisons de sécurité, l’avenue Lambert sera fermée à la circulation entre la route 108 et la 150e rue de 7 h à 12 h, les automobilistes n’y auront pas accès.

Toutes les rues (114e, 120e, 122e, 126e et 132e) seront barrées à la hauteur de l’avenue Lambert. Les camions lourds se dirigeant vers Saint-Joseph devront emprunter la route 173 (côté est).

Sens unique sur l’avenue Lambert

De plus, la circulation sera en sens unique (direction sud seulement) sur l’avenue Lambert entre l’industrie Agropur et la 150e rue. Il est à noter que les gens désirant se rendre vers Saint-Joseph entre 7 h et 12 h seront invités à emprunter la route 173 (côté est).

Des responsables seront présents tout au long du parcours pour diriger les automobilistes et assurer la sécurité.