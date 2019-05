Congé des Patriotes : Intensification de la surveillance routière

En prévision du long congé des Patriotes, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur les routes du 17 au 20 mai. Les usagers du réseau routier sont invités à redoubler de prudence lors de leurs déplacements compte tenu du fort achalandage prévu sur les routes durant cette période.

Interventions ciblées

Les interventions prévues cibleront les comportements à risque ou les actions qui contribuent aux collisions soit : la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues ou une combinaison des deux. Ces comportements téméraires figurent parmi les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves.

Collaboration de tous les usagers de la route

De plus, la collaboration des automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons demeure essentielle pour rendre le réseau routier plus sécuritaire. En tout temps, ces derniers doivent respecter la signalisation routière et les lois en vigueur, conduire avec courtoisie et accroître leur vigilance lors de leurs déplacements.

Bilan de 2018

L’intensification de ces efforts en matière d’intervention et de visibilité vise l’amélioration du bilan de l’an dernier. Le bilan routier de 2018 s’élevait à 4 collisions mortelles et 143 collisions avec blessés survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec durant la même période. Au cours de cette période l’an passé, 83 dossiers ont été ouverts pour la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

La sécurité routière, c’est l’affaire de tous

La clé du succès réside dans la poursuite des interventions policières, conjuguées à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé avec la collaboration des usagers de la route. La cause première des collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires.