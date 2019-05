Des travaux de reconstruction de la chaussée sur la route 108 à Saint-Victor

La Direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des transports tient à aviser la population que des travaux se tiendront à Saint-Victor, où il y aura reconstruction de la chaussée, du mardi 21 mai au vendredi 28 juin prochains.

Les travaux se dérouleront sur la route 108, directions est et ouest, et se situeront entre la route à Gaton et la limite territoriale.

Du lundi au vendredi, en tout temps, une voie sur deux sera disponible. La circulation se fera en alternance avec des signaleurs et un véhicule escorte, entre 7 h 00 et 17 h 00, et avec feux de circulation entre 17 h 00 et 7 h 00.



Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Pour faire le suivi de ces travaux, il est possible de consulter le Québec 511.