Asphaltage sur la Route 173 entre Scott et Saint-Henri

À compter du 27 mai jusqu’au 21 juin 2019, des travaux d’asphaltage et de rechargement des accotements seront effectués sur la Route 173 dans les deux directions.

Le chantier se fera entre la route Sainte-Thérèse et le chemin Saint-Patrice. Entre 6h et 18h, du lundi au vendredi, selon la phase des travaux, une voie sur deux sera disponible. La circulation sera en alternance avec des signaleurs et un véhicule d’escorte.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids