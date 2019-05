Les travaux de la promenade Redmond touchent à leur fin

La phase finale des travaux de réfection du mur de soutènement est amorcée alors que l’on procédera à des travaux d’aménagement des stationnements, de la piste cyclable ainsi que la pose de revêtement bitumineux.

Ces différentes opérations auront un impact sur les stationnements à la hauteur du mur de soutènement et sur les usagers qui empruntent la promenade Redmond au sud de la 118e Rue.

À compter du lundi 27 mai, l’entrepreneur réalisera des travaux d’excavation et de pose de bordures de granite qui délimiteront le stationnement. Cette opération s’échelonnera sur une période de deux semaines.

Parallèlement, on procédera à la mise en place du gravier pour la réalisation de la piste cyclable, qui sera juxtaposée au mur de soutènement, sur tout près d’un kilomètre. Si tout va pour le mieux, le pavage de la piste pourrait être exécuté les 29 et 30 mai.

Toutefois, cette étape importante causera, temporairement, une diminution considérable du nombre de cases de stationnement. Lorsque la situation le permettra, des zones de stationnement seront délimitées pour permettre un accès aux commerces.

Enfin, la fermeture de la promenade Redmond sera annoncée d’ici quelques semaines afin de procéder à l’asphaltage de la rue.

La ville de Saint-Georges tient à remercier les commerçants et les citoyens pour leur collaboration et leur patience et rappelle de faire preuve de prudence à l’approche du chantier.