La dernière étape des travaux de réfection du mur de soutènement s’amorcera dès lundi. Ce blitz de travaux nécessitera, pour une dernière fois, la fermeture de la promenade Redmond du 17 juin au 5 juillet.

Ainsi, lundi, mardi et mercredi prochains, du 17 au 19 juin, la préparation finale du gravier sera effectuée avant les travaux d’asphaltage tant sur la chaussée que sur les cases de stationnement. Du 19 au 21 juin, les travaux de pavage s’amorceront avec l’installation de la couche de base.

Dans la semaine du 25 juin, la couche finale de pavage sera réalisée. Ces travaux s’échelonneront sur deux jours. Parallèlement, au cours de cette même semaine, il y aura la préparation de la mise en forme finale de la piste cyclable avant d’asphalter celle-ci les 27 et 28 juin. Enfin, du 2 au 5 juillet, l’entrepreneur réalisera l’installation des traverses en pavé de béton.

Dans la mesure du possible, dès après la première couche de pavage, les cases de stationnement et la promenade Redmond seront de nouveau accessibles en soirée et les fins de semaine, sauf dans la semaine du 2 au 5 juillet, où la promenade Redmond demeurera fermée afin de laisser le temps au sable polymère des traverses en pavé d’atteindre la résistance attendue.

Une toute nouvelle dynamique



Ville de Saint-Georges tient à remercier profondément les commerçants et les utilisateurs pour leur compréhension. Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du plus important chantier de l’histoire de Ville de Saint-Georges. La Ville invite la population à visiter les commerces de ce secteur en utilisant les 1re et 2e Avenues ainsi que les stationnements de la 1re Avenue, de la 120e Rue, de la 123e Rue et de la 2e Avenue à la hauteur du Georgesville.

D’ici la fin du mois de juillet, tous pourront apprécier cet aménagement magnifique qui profitera aux commerçants du secteur ainsi qu’à tous les utilisateurs qui pourront vivre une nouvelle expérience dans un décor renouvelé, enchanteur et qui offrira une toute nouvelle dynamique.