Installation d’un panneau d’interdiction de virage à droite sur le boulevard Lacroix

Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires qu’un panneau d’interdiction de virage à droite a été installé, au cours des dernières semaines, sur le boulevard Lacroix (route 173), à l’intersection de la 118e Rue, à Saint-Georges.

Cette interdiction de virage à droite, dans ce secteur très achalandé, vise principalement à accroître la sécurité de l’ensemble des usagers. Ce panneau demeure en vigueur en tout temps.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite que cette mesure permette, notamment d'améliorer la cohabitation avec les piétons circulant dans ce secteur. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.