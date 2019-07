Travaux sur la 90e Rue et la 94e Rue du 3 au 12 juillet

Entre le 3 et 12 juillet, des travaux de planage et d’asphaltage seront réalisés sur la 90e Rue, du boulevard Lacroix jusqu’à la hauteur de l’ancienne voie ferrée ainsi que sur la 94e Rue, à partir du boulevard Lacroix jusqu’à la 5e Avenue et la 98e Rue.

Une voie sur deux sera disponible

Pour chacun des tronçons touchés, les travaux seront réalisés sur une période de deux jours. Une journée de planage et une seconde pour l’asphaltage seront nécessaires. Lors de ces deux journées, une seule voie sera disponible en direction est. La circulation locale sera toutefois permise.

Les chantiers sur ces deux rues se feront en alternance afin de minimiser l’impact sur la circulation. De la signalisation sera aménagée afin d’inviter les automobilistes à utiliser les voies de détour.

Détour

Les conducteurs qui souhaitent contourner l’un ou l’autre de ces chantiers pourront également utiliser la 87e Rue pour rejoindre le boulevard Lacroix ou même faire un détour via l’autoroute 73 pour aller rejoindre la route 204, selon la destination de chacun.