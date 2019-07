La Ville de St-Georges accorde 247 permis de construction et rénovation en juin

Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 247 permis de construction et rénovation au cours du mois de juin pour une valeur totale de 8 151 261 $.

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin investira 1,1 M$ dans la rénovation intérieure (mécanique du bâtiment) de l’école les Sitelles, située au 15400, 10e Avenue. Pour sa part, le Cégep Beauce-Appalaches exécutera des travaux de rénovation extérieure. Ce projet est estimé à 700 000 $.

Après les six premiers mois de l’année 2019, Ville de Saint-Georges a approuvé 1 010 permis de construction pour une valeur de 45 920 203 $. Si l’on compare le début de l’année en cours à la même période en 2017, on constate une hausse des investissements de l’ordre de 7,1 M$. Toutefois, on note un recul de 16 M$ comparativement à 2018 en raison du permis de réfection du mur de soutènement dont la valeur était 19,3 M$.

Précisons que les permis de construction accordés jusqu’à maintenant en 2019 permettront l’ajout de 88 unités de logement.