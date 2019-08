D’importants travaux sur la route 173 à Saint-Théophile

Des travaux de réparation de la chaussée sur la route 173 à Saint-Théophile auront lieu du 5 août au 4 octobre, sur un tronçon d’une longueur de 6 kilomètres.

Les opérations sur le chantier se dérouleront, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30. Une voie sur deux sera disponible. La circulation de jour se fera en alternance avec des signaleurs et un véhicule escorte. Au besoin, il y aura des feux de signalisation les soirs et la fin de semaine.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers et aéroportuaires 2019- 2021 de la région de la Chaudière-Appalaches.