Début le 15 août des travaux de réfection des services municipaux sur la 1re Avenue

La réfection complète des services municipaux d'aqueduc et de voirie, ainsi que la mise à niveau du réseau d'égout pluvial sur la 1re Avenue entre la 130e Rue et le commerce Meubles Gérard Poirier à Saint-Georges a débuté.

Fermeture et circulation

À partir du 15 août jusqu’au 27 septembre, la 1re Avenue sera complètement fermée à la circulation pour la durée des travaux de 6 semaines. La circulation lourde de transits sera occasionnellement interdite sur la promenade Redmond. Des travaux d’excavation sont prévus à la sortie de la promenade qui empêchera la sortie des camions lourds sur la 1re Avenue, direction sud.

Les automobiles pourront toujours accéder à la 1re Avenue via la promenade Redmond. L’accès automobile sera possible par la 2e Avenue et la 125e Rue. Quant aux camions de livraison, ils pourront revenir sur la 1re Avenue en tout temps, en empruntant la première bretelle d'accès à la 1re Avenue via la promenade Redmond.

Estimation des travaux

Les travaux sont estimés à 586 093 $ et seront réalisés par la firme R.J. Dutil & Frères inc. La Ville de Saint-Georges demande la collaboration des usagers et de faire preuve de prudence.