Mise en chantier de quatre projets routiers majeurs dans Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud Samuel Poulin et les représentants des municipalités concernées ont procédé à une première pelletée de terre pour souligner le début des travaux de réfection de la route 204 à Saint-Prosper, en plus de trois autres projets routiers d’importance majeure.

Ces travaux totalisent des investissements plus de 7 millions de dollars de la part du ministère des Transports du Québec (MTQ). Ces projets s’inscrivent dans la liste des investissements routiers et aéroportuaires 2019-2021 de la région de Chaudière-Appalaches. Ils permettront d’améliorer la surface de roulement et la sécurité dans les secteurs touchés.

« Quand nous faisons du développement routier, nous faisons aussi du développement économique », a tenu à rappeler le député Samuel Poulin.

Circulation

Ce sont plus de 5000 véhicules par jour qui empruntent la route 204. Pour minimiser l’impact sur la circulation, une voie sur deux sera disponible. La date de début des travaux à Saint-Prosper n’a pas été laissée au hasard : on a attendu que le festival Nashville en Beauce soit terminé pour ne pas diminuer l'achalandage de l’événement.

D’ailleurs, la directrice générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports, Odile Béland, affirme que les commerces qui se trouvent sur ces artères seront toujours accessibles.

Description des chantiers

Sur la route 204 à Saint-Prosper, on procédera à la réfection de la chaussée sur une distance de 3,9 km. Les travaux débuteront en septembre et s’échelonneront sur onze semaines.

Entre Saint-Prosper et Sainte-Aurélie, la route 275 sera asphaltée sur 5,3 km. Les travaux seront entamés en septembre et dureront neuf semaines.

Sur le rang Sainte-Hilaire à Saint-Évaryste-de-Forsyth, 13 km seront asphaltés. Les travaux sont en cours depuis le mois d’août et se termineront à la fin septembre.

Finalement, la chaussée de la route 173 à Saint-Théophile sera réhabilitée sur 5,4 km. Le chantier a été mis en marche le 5 août et se terminera neuf semaines plus tard.