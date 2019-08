Travaux préparatoires pour la réfection de la chaussée sur l'autoroute 73 entre Scott et Lévis

Jusqu’au 8 septembre prochain, des travaux préparatoires pour la réfection de la chaussée seront effectués entre les km 127 et 99, situés entre Scott et Lévis, sur l’autoroute 73 en directions nord et sud.

Du lundi au vendredi et en tout temps, une voie sur deux sera disponible, selon la phase des travaux.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.