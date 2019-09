Des travaux de forage seront effectués à Sainte-Marie et à Vallée-Jonction

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 20 septembre, des travaux de forage seront effectués sur la route 173 en directions nord et sud, à Sainte-Marie et à Vallée-Jonction.

La localisation de ces travaux se situe plus précisément entre la limite territoriale de la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce et la rue Notre-Dame Sud.

Du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h, une voie sur deux sera disponible. De plus, la circulation se fera en alternance avec des signaleurs.

Des entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour faire le suivi de ces travaux.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.