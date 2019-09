Travaux d'asphaltage sur l'autoroute 73 à Saint-Isidore

Des travaux d'asphaltage s'amorcent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 11 octobre à Saint-Isidore, sur l'autoroute 73, en directions nord et sud. La localisation de ces travaux se situent entre les km 106 et 112.

Il y aura fermeture de l'autoroute 73 en direction nord, et ce, en tout temps, du lundi à 7 h au vendredi à 20 h. Quant à la circulation, celle-ci se fera en contresens sur la chaussée opposée.



Il y aura également fermeture des bretelles de l’échangeur 108 (Saint-Isidore) en direction nord. Les usagers devront faire un détour par l’échangeur 101 (route 173, Scott, Saint-Bernard, Sainte-Hénédine, Saint-Henri) ou l’échangeur 115 (route 218, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Henri, Saint-Gilles).



Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.



Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.