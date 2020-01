Retour du radar photo mobile à Beauceville

C’est en 2009 qu’un premier radar photo mobile avait été installé à Beauceville, sur la route 173, entre la route du Golf et la limite municipale de Notre-Dame-des-Pins. Par contre, depuis 2017 il n’était plus en fonction à la suite d’un jugement du magistrat Serge Cimon. Depuis quelques jours, le radar est de nouveau actif dans le même secteur.

Le juge Cimon contestait les constats d’infractions émis par ces appareils qui ne semblaient pas avoir été testés régulièrement par les policiers de leur fiabilité et que les constables du Bureau des infractions et amendes ne validaient pas eux-mêmes l’ajustement du cinémomètre et de la signalisation.

Les dernières contraventions de celui à Beauceville remontent en 2017. Un total de 7 105 contrevenants a reçu des constats pour un total de 622 000 $. Il avait été remarqué par le ministère des Transports une diminution de 25 % des accidents entre 2014 et 2016 dans le secteur où se trouvait le radar mobile. La vitesse varie d’une section à une autre entre 50 et 70 km/h.