Les deux Saint-Joseph veulent un nouveau pont

Jugé désuet depuis 1986, le plus vieux pont à enjamber la rivière Chaudière, entre les municipalités voisines de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables, doit faire place à une nouvelle structure le plus rapidement possible.

Le maire de Saint-Joseph-des-Érables, Jeannot Roy, a pris le leadership dans le dossier et a entraîné dans la danse son homologue Pierre Gilbert, qui a abouti en décembre à une rencontre avec la cheffe de cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, « pour mettre en lumière l'urgence d'agir dans le remplacement du pont actuel » qui a été construit en 1908.

« Nous avions tous les ingrédients pour préparer un document bien étoffé et factuel mettant en relief l'état de la situation », de dire le maire Roy qui ne veut pas attendre que le projet de nouveau pont soit inscrit seulement dans le prochain plan quinquennal du ministère des Transports du Québec (MTQ). « Ça doit aller plus vite que cela », a-t-il fait remarquer en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

En premier chef, le point « le plus irritant » pour le maire est la fermeture du pont qui se produit à chaque période d'inondation, provoquant des détours de circulation où les automobilistes et les camionneurs doivent traverser la rivière soit par Saint-Lambert ou par Saint-Georges.

Des fermetures de plus en plus récurrentes et de plus en plus longues, de 15 à 20 jours par année, estime le maire de Saint-Joseph-de-Beauce. « C'est un pont à une seule voie, la vision n'est pas très bonne pour savoir quand on peut s'engager sur le tablier, les manoeuvres de traverse deviennent dangereuses, bref, le besoin [de remplacement] est criant », de signaler Pierre Gilbert qui estime que la rencontre de décembre, à laquelle participait aussi le député de Beauce-Nord Luc Provençal, a été « très informative et positive ».

Pour M. Gilbert, la future traverse devrait être érigée à l'extrémité Nord de la ville (vers Vallée-Jonction) pour une meilleure approche avec l'Autoroute 73 et aussi pour sortir le trafic de camionnage sur l'avenue du Palais, une artère principale très étroite.

Bien avant la rencontre, le maire Jeannot Roy avait pris le temps de rallier les élus des MRC de la région (Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, Nouvelle-Beauce) sur l'importance du projet, lesquelles MRC ont donné leur appui par résolution à inscrire rapidement dans le planification des travaux du réseau routier la construction d'un nouveau pont entre les deux Saint-Joseph. « Notre message était parfaitement coordonné, pas agressif mais ferme », de faire remarquer le premier magistrat.