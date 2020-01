Ajout de 51 bornes de recharge pour véhicules électriques

Le Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches (CRECA) vient d'obtenir l’appui financier du gouvernement du Québec, par l’entremise du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), pour compléter le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques en Chaudière-Appalaches.

En collaboration avec les municipalités et l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), le CRECA verra à l’ajout d’une borne rapide de BRCC 50kw, et de 50 bornes de niveau 2 (240 V) en région. Ces ajouts permettront de faire passer le nombre de bornes disponibles, à l’extérieur du territoire de la Ville de Lévis, de 70 à 120.

Le projet du CRECA, est l’un des 22 retenus par le FARR pour la région de la Chaudière- Appalaches. Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi, sur deux ans, d’un montant de 266 622$ pour la réalisation du projet.

« Grâce à ce financement, nous serons en mesure d’appuyer 50 municipalités dans l’installation d’une borne de recharge sur leur territoire. Cela va grandement contribuer à la vitalité de nos territoires » a affirmé Véronique Brochu, présidente du CRECA, par voie de communiqué de presse.

Le projet vise à assurer la sécurité des électromobilistes, développer une nouvelle offre touristique et réduire les gaz à effet de serre émis par le secteur du transport en incitant les citoyens de la Chaudière-Appalaches à prendre le virage vers les véhicules électriques.

« Le secteur des transports représente 40% des GES émis au Québec, l‘électrification des véhicules est une des mesures qui permet de diminuer ces émissions et cette avenue est d’autant plus adaptée à la réalité des municipalités de Chaudière-Appalaches où peu d’alternatives à l’utilisation d’un véhicule personnel sont disponibles », a pour sa part expliqué Martin Vaillancourt, directeur général du CRECA.

Selon Neil Mathieu, directeur régional Chaudière-Appalaches pour l’AVÉQ, l’ajout d’une borne dans une municipalité permet de rassurer les électromobilistes. « Avec ces nouvelles bornes de recharge, les MRC de la région vont devenir plus attrayantes, autant pour les touristes que les travailleurs qui souhaitent s’installer chez nous », dit-il.

Vingt-cinq premières bornes de recharge pourraient être installées dès le printemps 2020 et les autres seront installées avant la fin de l’année. Le CRECA ne sera pas propriétaire des bornes et n’agira qu’à titre de fiduciaire et de gestionnaire de projet.

Interlocuteur régional privilégié du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la région de la Chaudière-Appalaches, le CRECA travaille depuis 1991 à l’implantation d’une vision régionale du développement durable et de l’environnement, en proposant des solutions concertées et des conseils avisés auprès de la population et des décideurs.