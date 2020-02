Des conditions météorologiques difficiles en Beauce

Les conditions météorologiques d’aujourd’hui rendent les routes plus difficilement praticables en Beauce. Voici un résumé de l’état des routes selon certains secteurs.

Rappelons que la route 216 entre la rue Bilodeau, à Saint-Sylvestre et l’avenue du Château, à Saint-Elzéar est fermée, en direction ouest et est.

L’autoroute 73 est également fermée à la hauteur de la route du Golf, en direction sud, à Beauceville.

La route 173 est également fermée à la circulation entre la route Coulombe, à Saint-Isidore, et le chemin Jean-Guérin Ouest, à Saint-Henri, en direction sud et nord. Il y a également fermeture sur cette même route, cette fois, entre la rue Roberge, à Saint-Henri, et le chemin Harlaka, à Lévis, en direction sud et nord.



La route 218 est pour sa part fermée entre le boulevard Léon-Vachon, à Saint-Lambert-de-Lauzon, et la route 173, à Saint-Henri, en direction ouest et est.

Mentionnons que les conditions météorologiques sont difficiles dans tous ces secteurs et que ces fermetures sont en vigueur pour une durée déterminée.



Des routes enneigées ou glacées

Dans plusieurs secteurs, la route est également enneigée ou glacée et la visibilité est réduite ou nulle. Voici les détails :