Avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour la Beauce et les environs

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour la Beauce et les environs au cours des prochaines heures.



Une accumulation de verglas de 10 à 15 mm est donc attendue lors de la nuit prochaine et mardi. Alors que les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement deviendront glacés et glissants, les usagers de la route seront donc invités à la prudence et à adapter leur conduite.

En zones urbaines, les conditions météorologiques pourraient avoir une incidence importante sur la circulation à l'heure de pointe et créer des retards.