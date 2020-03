20 projets de réfection de route dans Beauce-Nord

Vingt projets de réfection de routes, rues, ponts et ponceaux ont été annoncés hier par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Ces projets s'inscrivent dans la somme globale de 354.6 M$ qu'investira Québec d’ici 2022 afin d’améliorer les déplacements dans la région de Chaudière-Appalaches sur le réseau du ministère des Transports.

« Je salue les efforts de notre gouvernement à répondre aux attentes des municipalités de la région et des utilisateurs du réseau routier. La circonscription de Beauce-Nord compte de nombreux projets à la programmation 2020-2022, dont quelques-uns étaient attendus depuis fort longtemps. Je pense notamment aux feux de circulation au carrefour des routes 171 et 173 à Scott, à la réfection de la route 108 à Saint-Victor, à la route du Vieux-Moulin à Saint-Isidore, à la rue Principale à Sainte-Hénédine et à la route 112 à Frampton », a indiqué le député Provençal par voie de communiqué, qui estime que ces investissements contribueront à stimuler l’économie locale et régionale.

Voici les projets annoncés pour la circonscription de Beauce-Nord:

Frampton

Réfection de la route 112, entre le rang de la Grande-Ligne et la route 275 (Travaux en 20-21 et 21-22)

Saint-Alfred

Réfection de ponceaux sur les rangs Saint-Alexandre et Sainte-Marie (Travaux en 20-21)

Sainte-Hénédine

Réfection de la rue Principale (Préparation en 20-21 / Travaux en 21-22)

Sainte-Marie

Asphaltage de la route 173, de l’intersection de la route 112 à la rue Notre-Dame Sud (Préparation en 20-21 / Travaux en 21-22)

Reconstruction du pont situé sur le rang Saint-Étienne, au-dessus de la rivière Vallée (Préparation en 20-21 / Travaux en 21-22)

Réfection de ponceaux sous la route 173 (Travaux en 20-21)

Réparation de divers ponts (Travaux en 20-21)

Saint-Isidore

Réfection de la route du Vieux-Moulin, de l’autoroute 73 à la route Larose (Préparation en 20-21 / Travaux en 21-22)

Réfection du drainage de la route 173 (Travaux en 20-21)

Saint-Joseph-des-Érable s

Réfection du pont situé sur la route 276, au-dessus de la rivière des Fermes (Travaux en 20-21)

Saint-Lambert-de-Lauzon

Asphaltage de l’autoroute 73, en direction nord et sud, entre le rang de la Grande-Ligne et la limite municipale de Lévis, 2 X 9,5 km (Travaux en 20-21)

Intervention sur des ponceaux sous les routes 218 et 171 (Travaux en 20-21)

Aménagement d’une voie de virage à gauche dans les deux sens et ajout de feux de circulation sur la route 218 (Préparation en 20-21 / Travaux en 21-22)

Saints-Anges

Réfection du pont situé sur la route 112, au-dessus de l’autoroute 73 (Travaux en 20-21)

Saint-Victor

Réfection de la route 108, du pont du bras Saint-Victor vers l’est, incluant le secteur urbain, sur 3,6 km (Préparation en 20-21 / Travaux en 21-22)

Scott

Ajout de feux de circulation au carrefour des routes 171 et 173 (Travaux en 20-21)

Asphaltage de la route 173, du boulevard Vachon à la route Carrier (Travaux en 20-21)

Asphaltage de la route 173, de l’intersection avec la route Carrier vers l’est, sur 2,7 km (Préparation en 20-21 / Travaux en 21-22)

Réfection de neuf ponceaux sous les routes 112 et 173 (Travaux en 20-21)