Réfection des réseaux d'eau et d'aqueduc sur la 12e et 13e rue ainsi que la 7e avenue à compter de ce matin

La Ville de Saint-Georges procédera, à compter du lundi 11 mai, au remplacement des équipements d’égout et d’aqueduc sur la 12e Rue (entre la 6e et la 8e Avenue) sur la 13e Rue (entre la 6e et la 7e Avenue) ainsi que sur la 7e Avenue (entre la 12e et la 13e Rue).

Ces travaux seront suivis par le pavage de la chaussée et l’aménagement des bordures.

Durant les travaux, qui s’échelonneront sur une période de 8 semaines, seule la circulation locale sera permise dans ce secteur. Les automobilistes seront invités à suivre la signalisation.

C’est l’entreprise R.J. Dutil et Frères inc. qui réalise ce projet pour la somme de 1 542 833 $.

Travaux aussi sur la 1re avenue Clermont-Pépin

C'est aussi aujourd'hui que des travaux de réfection des services municipaux d’aqueduc, d’égout et de voirie débuteront sur la 1re avenue Clermont-Pépin dans le secteur ouest entre la 36e Rue et la 38e Rue « A ».

On procédera également à la réfection de la voirie entre la 38e Rue « A » et la 39e Rue. Un trottoir sera aussi ajouté sur toute la longueur du chantier.

Durant les travaux, la circulation sur la 1re avenue Clermont-Pépin dans le secteur ouest sera interdite entre la 36e Rue et la 38e Rue « A ». Les automobilistes seront invités à suivre la signalisation. Ce projet s’échelonnera sur une période de 6 semaines pour se terminer le vendredi 19 juin.

C’est l’entreprise Giroux & Lessard qui réalisera les travaux pour la somme de 670 565 $.