Ville de Saint-Georges autorise de nouveaux travaux de réfection

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à divers travaux de réfection et de prolongement de ses infrastructures, lors de la séance du conseil qui s'est tenue lundi.

De ce nombre, la Ville procédera à la réfection des services municipaux sur la 141e Rue, la 143e Rue ainsi que sur la 10e Avenue. C’est l’entreprise Giroux & Lessard Ltée qui a déposé la plus basse soumission conforme au coût de 1 523 614 $.

D’autre part, les élus ont donné leur aval à un projet de prolongement de services municipaux sur la 13e Rue et la 16e Avenue. C’est l’entreprise R.J. Dutil et Frères inc. qui réalisera ce projet pour la somme de 193 297 $.

Ville de Saint-Georges ira également de l’avant dans la réfection de deux ponceaux, dont l’un sur la 14e Avenue Nord et le second sur le 2e Rang dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Excavation Transco Inc. au coût de 96 949 $.