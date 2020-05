Des travaux de 1,6 M$ ont débuté à Saint-Prosper

Les chantiers routiers touchant deux rues et une avenue à Saint-Prosper ont débuté. Les travaux sont exécutés par l’entrepreneur Giroux & Lessard ltée pour un coût de 1,6 M$.

La première phase consiste au remplacement des réseaux d’égout et d’aqueduc sur la 22e Rue (entre la 20e et la 25e Avenue), la 33e Rue (entre la 15e et la 16e Avenue) et la 18e Avenue (entre la 22e et la 27e Rue).

Par la suite, il y aura la phase de pavage. Seule la circulation locale sera permise dans ces secteurs pendant les travaux qui s’échelonneront sur dix semaines.

De plus, la municipalité procédera à des travaux de pavage de la 35e Rue (entre la 17e et la 20e Avenue), la 34e Rue (entre la 15e et la 16e Avenue) ainsi que la 16e Avenue (entre la 30e et 34e Rue).