Mobilité Beauce-Nord: reprise des services

Après quelques semaines de fermeture liée au contexte de la pandémie à la COVID-19, Mobilité Beauce-Nord reprendra ses activités de façon progressive à compter du lundi 1er juin.

Cependant, compte tenu que la demande des usagers demeure relativement faible pour le moment, Mobilité Beauce-Nord sera ouvert deux jours par semaine pour débuter. Cette situation sera évolutive et les usagers seront avisés dès que les heures d’ouverture seront élargies.

Comme en temps normal, les gens doivent appeler sur les heures d’ouverture pour réserver un transport. Ces heures d'ouverture seront le lundi et le mercredi de 8 h à 12 h et 12 h 45 à 16 h 15. Cependant, pour les semaines du 22 et du 29 juin, le service sera offert le lundi et le mardi (8 h à 12 h • 12 h 45 à 16 h 15)

Afin d’offrir un environnement sécuritaire pour tous, Mobilité Beauce-Nord a formulé des recommandations de prévention, basées sur celles de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et celles de l'Institut national de la Santé publique (l'INSPQ), à ses usagers, à ses transporteurs ainsi qu’à son personnel. Le respect de ces consignes de prévention vise à protéger les usagers, les transporteurs et la population en général.

Considérant que le nombre de passagers à bord d’un même véhicule est limité, on invite les usagers à ne pas voyager aux heures de pointe, si cela est possible. De plus, si un usager est malade, il doit demeurer à à la maison, à moins que son déplacement ne vise à se rendre à un rendez-vous médical. Dans un tel cas, le port du masque est fortement recommandé en tout temps.

