Des travaux du 8 juin au 24 juillet sur le pont de la rivière Chaudière

Du 8 juin au 24 juillet, des travaux de remplacement du système d’éclairage seront effectués par le ministère des Transports sur le pont de la rivière Chaudière, situé sur la 30e Rue à Notre-Dame-des-Pins.

Pendant les travaux, la circulation s’effectuera en alternance en tout temps. Également, le trottoir sur le pont sera fermé et un corridor balisé sera mis en place pour les piétons et les cyclistes.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les entraves pourraient être reportées ou annulées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec511. Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront rigoureusement respectées et des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité seront mises en place.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.